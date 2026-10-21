Технологический сбор могут распространить на базовые станции и маршрутизаторы

Платеж планируют взимать после эксперимента по маркировке телекомоборудования. Его размер будет зависеть от регистрации продукции в системе «Честный знак».

Базовые станции, коммутационные устройства, маршрутизаторы и аппаратура для приема, преобразования, передачи или восстановления данных могут попасть под технологический сбор.

Обязательный неналоговый платеж в федеральный бюджет распространят на производителей и импортеров электроники, электронной компонентной базы и продукции с ее содержанием. Телекомоборудование планируют включить в механизм после проведения эксперимента по маркировке. Об этом пишут «Ведомости» со ссылкой на проект Минпромторга.

Размер сбора рассчитают на основе базовой ставки с учетом подтверждения происхождения товара. Если электроника промаркирована и зарегистрирована в системе «Честный знак», платеж снизится на 33%. В противном случае он увеличится на 33%.

Базовую ставку технологического сбора для телекомоборудования власти пока не раскрыли.