Число попыток взлома корпоративных аккаунтов выросло в 2,5 раза в 2026 году

За июль-сентябрь 2026 года бизнес столкнулся с резким ростом фишинговых атак. Злоумышленники используют пароли из утечек, вредоносные файлы и сообщения от имени руководителей.

Число попыток взлома корпоративных аккаунтов за III квартал оказалось в 2,5 раза выше, чем за предыдущие три месяца. Взломанные почтовые ящики используют для кражи данных, распространения троянцев и заражения систем вирусами-вымогателями.

Хакеры проверяют украденные пароли на других сервисах или пробуют распространенные комбинации сразу на множестве аккаунтов. Небольшое число попыток входа в каждый аккаунт помогает обходить системы, настроенные на выявление массового подбора. Письма также рассылают со взломанных адресов коллег и контрагентов, продолжая реальные рабочие переписки. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на данные сервиса DLBI.

ГК Softline зафиксировала 1740 случаев мошенничества по схеме Fake Boss, когда злоумышленники выдают себя за руководителей и направляют сотрудникам поручения через Telegram. В 31 случае для подмены голоса руководителей и работников применялся искусственный интеллект.

Для защиты компаниям рекомендуют автоматически сбрасывать скомпрометированные пароли, блокировать исполняемые вложения и обучать сотрудников распознавать подозрительные сообщения. Запросы на перевод денег или предоставление доступа, поступившие через мессенджеры, следует подтверждать по независимому защищенному каналу.