Wildberries внедрил функцию голосового набора текстовых отзывов на товары

Маркетплейс Wildberries внедрил в свое мобильное приложение функцию автоматического перевода аудиозаписей в текст при написании отзывов. Новая опция упростит покупателям обратную связь «на ходу» и поможет селлерам быстрее получать оценки и комментарии к выкупленным товарам.

Покупатели Wildberries получили возможность надиктовывать впечатления о купленных товарах голосом вместо ручного ввода текста.

Новая опция работает на базе технологии распознавания речи, которая в режиме реального времени расшифровывает аудиозапись и сохраняет структуру высказывания. Об этом сказано в телеграм-канале пресс-службы Wildberries.

Чтобы оставить такой отзыв, пользователю достаточно нажать на иконку микрофона на экране добавления отклика. Система автоматически останавливает запись после 15 секунд молчания или при достижении лимита в 5000 символов, после чего переводит продиктованный текст в стандартную текстовую форму для отправки. Функция уже появилась в мобильном приложении маркетплейса.