Семьям из приграничных регионов упростили получение пособий на детей

Временно отселенные жители приграничных территорий смогут получать единое пособие на детей без учета некоторых требований к доходам и имуществу. В отдельных случаях выплаты назначат задним числом — с 1 января 2026 года.

Правительство упростило порядок назначения единого пособия семьям, временно отселенным в безопасные районы. Новые правила распространяются на жителей отдельных территорий Краснодарского края, Белгородской, Брянской, Воронежской, Курской и Ростовской областей, Крыма и Севастополя. Об этом сообщил Социальный фонд России.

Если на дату обращения за пособием гражданин признан безработным, выплату смогут назначить даже при превышении среднедушевого дохода семьи над прожиточным минимумом. Также не будут препятствием отсутствие доходов или заработок менее 8 МРОТ за расчетный период.

Если доход на одного члена семьи превышает прожиточный минимум, пособие назначат в размере 50% регионального прожиточного минимума для соответствующей категории получателей.

Кроме того, при оценке нуждаемости не будут учитывать недвижимость и другое имущество семьи, оставшееся на территориях, с которых граждан эвакуировали.

Подать заявление по упрощенным правилам можно до 31 декабря 2026 года. Если семья была отселена в январе 2026 года или ранее и не получала единое пособие в текущем году, выплату могут назначить с 1 января 2026 года.

Тем, кто покинул приграничные территории позднее, пособие смогут начислить с месяца отселения. Если семья уже получала единое пособие в 2026 году, новая выплата возможна не раньше месяца, следующего за окончанием предыдущего периода назначения.

Изменения предусмотрены постановлением Правительства РФ от 16 октября 2026 года № 1365.