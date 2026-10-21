Спрос на инженеров-технологов вырос на 65% за год

В сентябре 2026 года число вакансий в промышленности увеличилось на 25% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Сильнее всего вырос спрос на инженеров-технологов, заливщиков и механиков.

Российские промышленные предприятия стали активнее искать сотрудников. По данным «Авито Работы», в сентябре 2026 года количество вакансий в отрасли выросло на 25% в годовом выражении.

Наибольшую динамику показали три профессии:

Инженеры-технологи — рост числа вакансий на 65% .

Заливщики — на 52% .

Механики — на 49%.

«Промышленный рынок труда сегодня меняется под влиянием технологического развития: растет конкуренция за специалистов, появляются новые требования к профессиям, а технологии влияют на содержание работы», — отметил директор по развитию «Авито Работы» Роман Губанов.

Автоматизация производства и внедрение искусственного интеллекта меняют требования к квалификации сотрудников. На этом фоне для промышленных предприятий становятся актуальнее переобучение действующих работников, подготовка новых специалистов и развитие системы наставничества.