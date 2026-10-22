Многодетным семьям пересчитают базы по налогу на имущество за квартиры и жилые дома

Налоговая напомнила о проактивном начислении льгот по налогу на имущество и землю для многодетных граждан. Размеры вычетов зависят от количества детей и автоматически отражаются в направляемых налоговых уведомлениях.

Семьи с тремя и более детьми могут получить льготы, уменьшающие базу по налогу на имущество физлиц и земельному налогу. Налоговые вычеты предоставляют на детей до 18 лет, а также на студентов очной формы обучения в возрасте до 23 лет.

УФНС по Иркутской области разъяснило, что налоговая база по земельному налогу уменьшается на кадастровую стоимость 6 соток площади одного участка.

По налогу на имущество предусмотрено дополнительное вычитание кадастровой стоимости 5 кв. м площади квартиры или комнаты и 7 кв. м площади жилого дома в расчете на каждого ребенка.

Льготу дают в отношении одного объекта каждого вида на основании уведомления или автоматически. Если налогоплательщик не подал уведомление, налоговые инспекторы применяют вычет беззаявительно к объекту с максимальной суммой налога.