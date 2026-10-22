Таможню предлагают обязать раскрывать основания для повышения стоимости импорта

Импортеры должны получать сведения о товарах, с которыми таможня сравнивает заявленную стоимость. Для новых правил также предложен переходный период не менее 12 месяцев.

Таможенные органы могут обязать раскрывать источник ценовой информации и критерии сравнения импортных товаров, следует из предложений Ассоциации таможенных юристов в Евразийскую экономическую комиссию. Проект ЕЭК разрешает повышать заявленную стоимость, если выявлены более дорогие идентичные или однородные товары.

Юристы предлагают учитывать условия поставки, комплектацию и объем партии, а в решении о корректировке указывать конкретные противоречия, которые не устранил декларант. Из проекта также рекомендуют исключить требования о предоставлении сведений, недоступных из-за коммерческой тайны иностранного контрагента или законодательства другой страны. Об этом пишет Forbes.

«Таможенная стоимость и сведения, относящиеся к ее определению, должны основываться на достоверной, количественно определяемой и документально подтвержденной информации», — указано в Таможенном кодексе ЕАЭС. Ассоциация считает, что доказывать недостоверность сведений должен таможенный орган, тогда как проект фактически переносит эту обязанность на импортера.

Новые подходы предлагают не применять к сделкам, совершенным до вступления поправок в силу. Публичное обсуждение проекта продлится до 23 октября, после чего ЕЭК опубликует сводную информацию о поступивших комментариях и предложениях.