Число фишинговых сайтов в Рунете выросло на 17% за год

За девять месяцев 2026 года специалисты выявили почти 30 тысяч случаев использования доменов .RU и .РФ для фишинга. При этом количество обращений по поводу распространения вредоносного ПО выросло почти вдвое.

С января по сентябрь 2026 года в рамках проекта «Доменный патруль» поступило 49 528 обращений о вредоносных доменах в зонах .RU и .РФ. Это на 32% больше, чем за аналогичный период 2025 года, сообщили в Координационном центре доменов .RU/.РФ.

Основной причиной обращений стал фишинг. За девять месяцев зарегистрировано 29 605 обращений по этой категории — на 17% больше, чем годом ранее. На фишинг пришлось 59,8% всех обращений.

При этом количество обращений о распространении вредоносного программного обеспечения увеличилось в 1,9 раза — с 7 148 до 13 542. Их доля выросла с 19,1% до 27,3%.

В феврале — апреле обращения о вредоносном ПО преобладали над фишингом, однако с мая ситуация изменилась. По итогам девяти месяцев фишинг вновь занял первое место среди выявленных угроз.

«Обращений становится больше, и блокируется все больше вредоносных доменов, но одними блокировками этот тренд не переломить», — отметил аналитик данных Координационного центра Евгений Панков.

По его словам, развитие искусственного интеллекта позволяет злоумышленникам массово регистрировать домены, создавать фишинговые сайты и автоматизировать атаки.

За девять месяцев регистраторы заблокировали 48 564 вредоносных домена, или 98% от числа поступивших обращений. Это на 32,6% больше, чем годом ранее. Среднее время от получения обращения до блокировки составило 5,8 часа.

С 1 сентября 2026 года в России поэтапно вводится авторизация администраторов доменов через ЕСИА. В Координационном центре рассчитывают, что эта мера затруднит регистрацию и использование доменов для фишинга и других кибератак.