Упрощенная ликвидация сокращает закрытие бизнеса до 3,5 месяца

Для исключения компании из ЕГРЮЛ достаточно одного заявления. Однако воспользоваться процедурой могут только организации, которые соответствуют установленным условиям.

Срок прекращения деятельности через упрощенную ликвидацию сокращается с одного года до 3,5 месяца, рассказала заместитель начальника отдела регистрации и учета налогоплательщиков УФНС по Хабаровскому краю Ольга Шишкина.

Компания должна состоять в реестре МСП, не иметь долгов по налогам, недвижимости и транспорта на балансе. В ЕГРЮЛ не должно быть записей о недостоверности сведений.

Организация также не должна быть плательщиком НДС или находиться в процессе ликвидации, реорганизации либо исключения из ЕГРЮЛ по решению регистрирующего органа.

В ЕГРЮЛ и ЕГРИП теперь указывают коды ОКВЭД заявительного и отчетного типов. Заявительные коды дополнительных видов деятельности можно менять в любое время, а отчетные — только на основании сведений Росстата.