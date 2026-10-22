ФНС изменила формат отчетности для финансовых организаций по счетам иностранных клиентов

Новый формат нужно применять с отчетного периода 2026 года. Первый отчет по версии 5.07 следует подать не позднее 31 мая 2027 года.

Организации финансового рынка будут передавать сведения о счетах клиентов — налоговых резидентов иностранных государств по формату 5.07. Налоговая служба также опубликовала XSD-схемы к новой версии.

ОФР ежегодно до 31 мая обязаны направлять в ФНС информацию об иностранных клиентах для международного автоматического обмена финансовой информацией. Отчет подают в электронной форме через сервис ФНС «Отчет об иностранных клиентах по Стандарту ОЭСР». Об этом сказано на сайте налоговой.

Сейчас сведения о финансовых счетах представляют по формату 5.06. Его обновили из-за перехода на формат CRS версии 3.0, который ФНС должна использовать при обмене данными с иностранными компетентными органами с 1 января 2027 года.