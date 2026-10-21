Хакеры стали в 2,5 раза чаще взламывать корпоративную почту в России

В III квартале 2026 года число атак на корпоративные почтовые системы выросло в 2,5 раза по сравнению со II кварталом. Злоумышленники используют украденные пароли, чтобы рассылать вирусы и похищать данные компаний.

Количество атак на корпоративную электронную почту в России за квартал увеличилось в 2,5 раза. Об этом сообщили специалисты российского сервиса разведки уязвимостей и утечек данных DLBI.

Хакеры взламывают не только рабочие, но и личные почтовые ящики на бесплатных сервисах. Получив доступ к аккаунту, злоумышленники используют его для рассылки вредоносных программ — прежде всего стилеров, похищающих данные, и троянцев удаленного доступа.

В корпоративных сетях конечной целью таких атак становится кража конфиденциальной информации и заражение инфраструктуры вирусами-вымогателями.

Чаще всего для взлома применяется метод password reuse — подбор паролей на основе комбинаций логинов и паролей из предыдущих утечек. Для проверки злоумышленники используют как сайты почтовых сервисов, так и протоколы POP3 и IMAP, которые могут быть недостаточно защищены.

Основатель DLBI Ашот Оганесян связывает рост атак с изменениями в сфере кибербезопасности. По его словам, мошеннические звонки становятся менее эффективными из-за блокировок, пользователи реже реагируют на фишинг, а компании переводят VPN-доступ с паролей на сертификаты.

«Все это заставляет интернет-криминал не только искать новые методы, но и возвращаться к забытым методам — например, отказываться от социальной инженерии в пользу рассылки вредоносного ПО. Тем более что его создание при помощи ИИ стало простым и дешевым», — пояснил эксперт.

Для защиты корпоративной почты Оганесян рекомендует отслеживать попадание паролей в утечки и автоматически сбрасывать скомпрометированные комбинации. По его оценке, треть пользователей избегают самостоятельной смены паролей, поскольку не хотят запоминать новые.

Кроме того, компаниям следует блокировать исполняемые вложения в электронных письмах с помощью серверных антивирусных решений.