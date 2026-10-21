Доходы россиян выросли более чем на 30% за пять лет — Силуанов

Реальные располагаемые доходы населения России за последние пять лет увеличились более чем на 30%. Такие данные привел глава Минфина Антон Силуанов во время выступления в Госдуме.

Министр финансов России Антон Силуанов заявил, что за последние пять лет реальные располагаемые доходы россиян выросли более чем на 30%.

«Мы достойно проходим непростой период в истории нашей страны, не допуская финансовых ошибок 90-х годов. Это позволяет решать главные задачи», — сказал Силуанов.

По его словам, важно сохранить положительную динамику доходов населения и создавать условия для дальнейшего экономического развития.

Реальные располагаемые доходы отражают, сколько денег остается у населения после обязательных платежей с учетом изменения потребительских цен. В отличие от номинальных доходов, этот показатель учитывает инфляцию.