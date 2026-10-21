Маркетплейсам хотят запретить завышать комиссии для российских производителей
В России предложили запретить маркетплейсам устанавливать для отечественных производителей комиссии выше, чем для продавцов импортных товаров. Поправки в закон о платформенной экономике могут внести в Госдуму уже в 2026 году.
Правительство обсуждает новые изменения в закон о платформенной экономике. Одно из предложений предусматривает выравнивание условий для российских и иностранных товаров на маркетплейсах.
Об этом заявил глава Минпромторга Антон Алиханов на заседании комиссии Госсовета по промышленности.
«Имею в виду в первую очередь выравнивание условий между российскими и иностранными товарами, имея в виду обязательное непревышение комиссий для российских производителей над теми комиссиями, которые выставляются для импортных товаров», — пояснил министр.
По словам Алиханова, по некоторым поправкам ведомства уже достигли согласия. Минпромторг рассчитывает направить часть изменений в Госдуму до конца 2026 года.
Закон о платформенной экономике вступил в силу 1 октября 2026 года. Он регулирует работу цифровых платформ, выступающих посредниками при продаже товаров, выполнении работ и оказании услуг.