Маркетплейсам хотят запретить завышать комиссии для российских производителей

В России предложили запретить маркетплейсам устанавливать для отечественных производителей комиссии выше, чем для продавцов импортных товаров. Поправки в закон о платформенной экономике могут внести в Госдуму уже в 2026 году.

Правительство обсуждает новые изменения в закон о платформенной экономике. Одно из предложений предусматривает выравнивание условий для российских и иностранных товаров на маркетплейсах.

Об этом заявил глава Минпромторга Антон Алиханов на заседании комиссии Госсовета по промышленности.

«Имею в виду в первую очередь выравнивание условий между российскими и иностранными товарами, имея в виду обязательное непревышение комиссий для российских производителей над теми комиссиями, которые выставляются для импортных товаров», — пояснил министр.

По словам Алиханова, по некоторым поправкам ведомства уже достигли согласия. Минпромторг рассчитывает направить часть изменений в Госдуму до конца 2026 года.

Закон о платформенной экономике вступил в силу 1 октября 2026 года. Он регулирует работу цифровых платформ, выступающих посредниками при продаже товаров, выполнении работ и оказании услуг.