На льготную ипотеку из бюджета потратят до 1,7 трлн рублей

Расходы федерального бюджета на субсидирование льготных ипотечных программ в 2026 году составят 1,6–1,7 трлн рублей. Это меньше, чем в 2025 году, когда на эти цели направили 2 трлн рублей.

В 2026 году федеральный бюджет потратит на поддержку льготных ипотечных программ около 1,6–1,7 трлн рублей. Об этом сообщил глава Минфина Антон Силуанов на пленарном заседании Госдумы.

По словам министра, расходы на субсидирование ипотеки существенно выросли из-за высоких процентных ставок.

«Сегодня в условиях роста процентных ставок расходы на ипотеку выросли в бюджете. Вот они по этому году составят где-то около 1,6–1,7 трлн рублей, в прошлом году — 2 трлн», — заявил Силуанов.

Для сравнения, в периоды низких процентных ставок расходы бюджета на субсидирование льготной ипотеки составляли 200–300 млрд рублей.