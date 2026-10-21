АКОРТ допустила онлайн-продажу алкоголя после устранения серых зон

Для запуска дистанционной торговли нужно обеспечить соблюдение региональных ограничений и проверку возраста покупателей. Иначе новый канал продаж может способствовать развитию серого рынка.

Онлайн-продажу алкоголя в России можно запустить после проработки механизмов контроля, заявил председатель Ассоциации компаний омниканальной розничной торговли Станислав Богданов на Российском винодельческом форуме в Геленджике.

«Если мы сможем еще раз проговорить и обсудить все эти моменты, эти серые зоны, которые могут возникнуть в процессе реализации, то я думаю, что здесь все получится», — сказал глава АКОРТ.

Один из ключевых вопросов — как гарантировать, что алкоголь смогут покупать только совершеннолетние.

При разработке механизма также потребуется учесть действующие требования к лицензированию и региональные ограничения. В отдельных субъектах запрещена продажа алкоголя в помещениях на цокольных этажах или в магазинах с выходом во внутренний двор, а допустимое время торговли различается от региона к региону.