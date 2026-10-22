ЦБ может сохранить ставку 14%: эксперт предупредила бухгалтеров, что пени по налогам останутся рекордно дорогими — 34% годовых

При текущей ключевой ставке просрочка по налогам может обходиться бизнесу примерно в 34% годовых. Эксперт считает, что после заседания ЦБ 23 октября 2026 года ситуация вряд ли изменится.

Финансист и руководитель компании «Бизнес-Эксперт» Юлия Мичурина рассказала «Клерку», что Банк России на заседании 23 октября 2026 года с высокой вероятностью сохранит ключевую ставку на уровне 14%. Пока не стоит рассчитывать на быстрое удешевление кредитов.

Юлия Мичурина «Мой базовый сценарий — ЦБ оставит 14%, вероятность около 80%. В сентябре регулятор впервые за полтора года взял паузу после десяти снижений подряд, и с тех пор доводов за смягчение не прибавилось, скорее наоборот»

По оценке эксперта, вероятность сохранения ставки на уровне 14% составляет около 80%. Шансы на повышение она оценивает в 15%, а на снижение — не более чем в 5%.

Основной причиной сохранения жесткой денежно-кредитной политики остается ускорение инфляции. По расчетам Минэкономразвития, к 12 октября годовая инфляция достигла 7,22%, превысив верхнюю границу прогноза ЦБ на 2026 год. Дополнительное давление оказывают инфляционные ожидания населения, которые в сентябре выросли до 14,2%.

При этом, считает Юлия Мичурина, повышать ставку регулятору также нет необходимости. Значительная часть ускорения инфляции связана с разовыми факторами, в том числе с индексацией коммунальных тарифов и удорожанием топлива. Кроме того, экономика демонстрирует крайне слабые темпы роста.

Ключевым событием станет не само решение ЦБ, а публикация обновленного среднесрочного прогноза. Она ожидает, что регулятор повысит оценку инфляции на текущий год до 7-7,5% и пересмотрит вверх прогноз по среднему уровню ставок в 2027 году.

Это будет означать, что быстрого возвращения к дешевым деньгам рынок не увидит. По прогнозу Мичуриной, ставка останется на уровне 14% до конца года, а первое снижение может произойти только в феврале-марте 2027 года.

«Отдельно для бухгалтеров: если налог просрочен больше месяца, компания платит пени уже по удвоенной ставке, ключевая делится не на 300, а на 150. При 14% выходит около 34% годовых, дороже большинства банковских кредитов. Для граждан вывод похожий: вклады еще какое-то время будут приносить двузначный доход, а крупные кредиты разумнее отложить», — сказала эксперт.

Также Мичурина советует компаниям закладывать в финансовые планы на 2027 год среднюю ставку не ниже 13% и не рассчитывать на дешевое рефинансирование в ближайшие месяцы. В то же время вклады, по ее оценке, пока продолжат приносить двузначную доходность.