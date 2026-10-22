Купить подписку
Пенсии
Читать 1 мин

40% россиян хотят получать на пенсии больше 150 тысяч рублей

Самые высокие пенсионные ожидания у специалистов ИТ и телекома. Работники ряда других отраслей чаще рассчитывают на доход от 50 до 69 тыс. рублей.

11 просмотров4 открытия

Четверо из десяти россиян хотели бы получать на пенсии от 150 тыс. рублей, выяснили «СберНПФ» и сервис «Работа.ру». Среди финансистов такую сумму назвали 33% опрошенных, среди работников образования и науки — 27%.

В транспорте и логистике на пенсию свыше 150 тыс. рублей рассчитывают 25% респондентов, в строительстве — 22%, в торговле — 19%, в производстве и агропроме — 15%. При этом в этих отраслях сотрудники чаще ориентируются на будущий доход от 50 до 69 тыс. рублей: такую сумму назвали 35% работников торговли и строительства, 33% транспортников и логистов, 28% специалистов производства и агропрома.

«Больше всего денег в пенсионные копилки сотрудников направили компании финансового сектора, энергетики и ИТ», — сообщила генеральный директор «СберНПФ», партнер «СберИнвестиций» Ольга Изюмова.

Опрос провели в октябре 2026 года среди 3,5 тыс. экономически активных россиян старше 18 лет из всех регионов страны.

🔥Премия бухгалтеров «Клерк» 2026

Станьте номинантом главной профессиональной премии для бухгалтеров, кадровиков и юристов.

11 номинаций: 4 — для настоящих профи своего дела, 7 — для активных пользователей «Клерка».

Победителей ждут призы и подарки! Награждение пройдет в прямом эфире.

Заявки принимаем до 31 октября 2026 года.

Подать заявку

Автор
Начать дискуссию
ГлавнаяПодписка