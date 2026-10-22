40% россиян хотят получать на пенсии больше 150 тысяч рублей

Самые высокие пенсионные ожидания у специалистов ИТ и телекома. Работники ряда других отраслей чаще рассчитывают на доход от 50 до 69 тыс. рублей.

Четверо из десяти россиян хотели бы получать на пенсии от 150 тыс. рублей, выяснили «СберНПФ» и сервис «Работа.ру». Среди финансистов такую сумму назвали 33% опрошенных, среди работников образования и науки — 27%.

В транспорте и логистике на пенсию свыше 150 тыс. рублей рассчитывают 25% респондентов, в строительстве — 22%, в торговле — 19%, в производстве и агропроме — 15%. При этом в этих отраслях сотрудники чаще ориентируются на будущий доход от 50 до 69 тыс. рублей: такую сумму назвали 35% работников торговли и строительства, 33% транспортников и логистов, 28% специалистов производства и агропрома.

«Больше всего денег в пенсионные копилки сотрудников направили компании финансового сектора, энергетики и ИТ», — сообщила генеральный директор «СберНПФ», партнер «СберИнвестиций» Ольга Изюмова.

Опрос провели в октябре 2026 года среди 3,5 тыс. экономически активных россиян старше 18 лет из всех регионов страны.