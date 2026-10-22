В Клерк.Системе появился ИИ-помощник для поиска материалов

Пользователям Клерк.Системы стало проще находить нужные разборы, вебинары и документы. В сервисе обновили навигацию и добавили поиск с ИИ-консультантом.

На главной странице Клерк.Системы появился поиск по базе материалов с ИИ-помощником. Новый инструмент поможет быстрее найти нужный разбор, вебинар или другой контент, если пользователь не знает, в каком разделе он находится.

Обновление главной страницы в Клерк.Системе с умным поиском.

Кроме того, в сервисе обновили навигацию. Теперь перейти в разделы с судебной практикой и правовой системой можно напрямую из меню, без необходимости сначала открывать раздел «Документы».

Обновление должно упростить работу с системой и сократить время на поиск нужной информации.