Минюст предложил платить пособия за счет имущества скрывающихся за рубежом россиян

В России создадут специальную межведомственную комиссию, которая будет назначать пособия родственникам россиян, которые скрываются за границей от наказания.

Ежемесячные пособия смогут получать близкие родственники лиц, скрывающихся за рубежом от наказания и подпавших под временные ограничительные меры, сообщил заместитель министра юстиции Олег Свириденко.

«Живущие в России близкие родственники, объективно зависевшие от доходов гражданина, в отношении которого применяются ограничительные меры, и оставшиеся без средств к существованию, будут получать ежемесячное пособие», — пояснил замминистра.

Решение о назначении выплаты примет специальная межведомственная комиссия. Деньги направят из замороженных средств или иного имущества лица под ограничениями, а также со специального рублевого счета, который должен быть открыт на его имя.

Комиссию возглавит министр юстиции. В ее состав войдут представители Минюста, МВД, ФНС, ФСБ, Росфинмониторинга и Генпрокуратуры.