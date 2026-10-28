В Соцфонде объяснили, когда нужно подавать заявление на маткапитал

Сертификат на материнский капитал обычно оформляют автоматически. Однако при усыновлении ребенка или наличии иностранного свидетельства о рождении родителям придется самостоятельно подать заявление.

Социальный фонд России разъяснил порядок получения сертификата на материнский капитал. В большинстве случаев документ оформляют без заявления после поступления сведений о рождении ребенка из ЗАГС.

Самостоятельно обращаться за сертификатом необходимо в отдельных случаях, например при усыновлении ребенка или если свидетельство о его рождении выдано за границей.

Подать заявление можно через Госуслуги, клиентскую службу СФР или МФЦ.

В течение пяти рабочих дней после подачи заявления необходимо представить в клиентскую службу Соцфонда подтверждающие документы. Например, при усыновлении потребуется соответствующий документ.

Электронный сертификат поступит в личный кабинет на Госуслугах в течение пяти рабочих дней с даты приема заявления.

Если необходимые документы или сведения не поступят вовремя, срок принятия решения может составить до 15 рабочих дней.