ФНС не передаст маркетплейсам полномочия по налоговому контролю

Маркетплейсы не получат государственные полномочия по налоговому контролю, сообщил заместитель руководителя ФНС Дмитрий Сатин на Всероссийском налоговом форуме. Их задача — выявлять риски и информировать продавцов до возникновения значительных доначислений, пеней и штрафов.

Законопроект предусматривает участие платформ в выявлении налоговых рисков, передаче документов и приостановлении деятельности продавцов по поручению налоговых органов. ТПП предлагает считать документы полученными только после размещения в личном кабинете, а также установить основания блокировки, предварительное уведомление и механизм обжалования.

«Приостановление работы сразу на нескольких маркетплейсах даже при отсутствии установленной налоговой задолженности может фактически остановить деятельность малого предприятия», — предупредил президент ТПП Сергей Катырин.

За восемь месяцев 2026 года число продавцов на десяти крупнейших электронных площадках выросло с 3,6 млн до 4,8 млн. Исправление налоговых нарушений, выявленных в ходе эксперимента, принесло бюджету более 12 млрд рублей. ФНС также предложила создать переходный режим с постепенным увеличением налоговой нагрузки по мере роста бизнеса.