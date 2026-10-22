НКО «Тайдон» лишилась лицензии после проблем с обязательными платежами

Организация более 14 дней не могла уплатить обязательные платежи. Ее активы не позволяли поддерживать необходимый денежный поток.

Лицензия на банковские операции у ООО НКО «Тайдон» отозвана приказом Банка России от 22.10.2026 № ОД-1864. Организация зарегистрирована в Кемерове под номером 2085-Д.

Причиной решения стала неспособность НКО исполнять обязанность по уплате обязательных платежей более 14 дней. ЦБ указал, что активы организации имели крайне низкое качество и не позволяли генерировать денежный поток, необходимый для продолжения работы. Это привело к полной утрате платежеспособности.

В НКО назначена временная администрация. Она будет работать до назначения конкурсного управляющего или ликвидатора, а полномочия исполнительных органов организации приостановлены.

По величине активов НКО «Тайдон» занимала 355-е место в банковской системе России.