«Этим занимается бухгалтер» — фраза, которая скоро будет стоить бизнесу сотни тысяч. Выпуск № 137 подкаста «Налоговое утро»

Вы наняли подрядчика, открыли договор с «Ависто» или штатным бухгалтером и выдохнули.

Но вот вопрос: кто физически открывает личный кабинет ФНС каждое утро? Кто ставит задачу на ответ, если требование пришло в чат менеджеру?

Предлагаемое повышение штрафов — с 10 до 30 тысяч за постановку на учет и с 10 до 25 тысяч за отказ в документах — бьет не по качеству учета, а по дырам в коммуникации между владельцем, командой и бухгалтерией.

Когда бизнес растет, бухгалтерские, налоговые и юридические вопросы требуют все больше внимания. Ависто помогает разобраться с учетом, налогами и юридическими задачами, чтобы у вас оставалось больше времени на бизнес.

Топ выпусков: