Путин: таможня должна создать комфортные условия для бизнеса и ускорить внедрение искусственного интеллекта

Обновленная стратегия развития ФТС будет нацелена на ускорение административных процессов и создание удобных условий для национально ориентированного бизнеса.

Федеральная таможенная служба (ФТС) должна создавать наиболее удобные условия работы для российских компаний и национально ориентированного бизнеса, параллельно наращивая технологический потенциал. Об этом заявил президент Владимир Путин на торжественной церемонии вручения знамени ведомству.

«В этом году исполняется 35 лет современным таможенным органам нашей страны. Отмечу, что за прошедшее время они сделали серьезный качественный шаг вперед и продолжают наращивать свой технологический, кадровый потенциал», — сказал Путин.

В обновленной стратегии развития ФТС ключевой упор делается на ускорение и повышение надежности административных процедур, их автоматизацию и масштабное внедрение передовых цифровых решений, включая искусственный интеллект.

«Обращаю внимание, важно создавать благоприятные условия для работы отечественных компаний, предприятий, предлагать удобные, доступные сервисы для добросовестного, национально ориентированного бизнеса, упрощать процедуры, повышать прозрачность декларирования и оформления внешнеторговых документов», — добавил президент.

Он также подчеркнул, что все намеченные планы по модернизации ведомства должны быть обязательно реализованы.