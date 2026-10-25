Эксперт: в 2027 году продавцов табака ждут сотни новых ограничений

С 1 марта 2027 года продажа табака и никотиносодержащей продукции без лицензии станет незаконной. Тем временем власти утвердили порядок подготовки муниципальных ограничений, которые определят, где такую продукцию можно будет продавать.

1 октября 2026 года в России стартовал новый этап лицензирования розничной продажи табака и никотиносодержащей продукции. Получить лицензию предпринимателям необходимо до марта 2027 года, поскольку после 1 марта торговля без разрешительных документов будет считаться незаконной.

Как пояснил «Клерку» эксперт московского отделения «Опоры России» по алкогольному и табачному регулированию Дмитрий Терентьев, правительство постановлением от 7 сентября 2026 года № 1130 утвердило порядок подготовки муниципальных актов, которые будут устанавливать зоны запретов и ограничений для продажи табачной и никотиносодержащей продукции.

Такие документы определят перечень объектов, рядом с которыми торговля будет запрещена, а также правила расчета и измерения расстояний до них.

Разработанные проекты муниципальных актов местные власти должны направлять на рассмотрение региональным органам власти и уполномоченным по защите прав предпринимателей. Для оценки документов создадут специальные комиссии, которые смогут одобрить проект, направить его на доработку или отказать в согласовании.

«Есть, конечно, и исключения. Если данный муниципальный акт будет подготовлен по аналогии с таким актом в области лицензирования розничной продажи алкогольной продукции, то собирать комиссию необязательно. Сразу можно проводить общественные слушанья и принимать муниципальный акт», — сказал Дмитрий Терентьев.

В городах федерального значения подготовкой и утверждением таких актов займутся органы власти соответствующего субъекта РФ.

«Уже совсем скоро мы увидим огромное количество муниципальных актов, по которым будет жить лицензирование табака и никотиносодержащей продукции. И так же, как и в алкоголе, у нас появится 90 законодательств о лицензировании табака и никотиносодержащей продукции: одно федеральное и 89 региональных», — считает эксперт.

В ближайшие месяцы предпринимателям придется не только оформить лицензии, но и учитывать новые местные ограничения, которые начнут появляться по всей стране.