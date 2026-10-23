В России хотят создать систему обжалования блокировок игровых аккаунтов

Игроки смогут оспаривать необоснованные блокировки аккаунтов и спорные внутриигровые покупки через специальный отраслевой арбитраж. Пока механизм только предложен, а участие игровых компаний в нем планируется добровольным.

Организация развития видеоигровой индустрии (РВИ) предложила создать механизм отраслевого арбитража для рассмотрения жалоб пользователей видеоигр. Инициатива вошла в проект меморандума, который может стать основой будущего закона о видеоиграх, сообщает ТАСС.

Арбитраж сможет рассматривать споры из-за необоснованных блокировок игровых аккаунтов, внутриигровых покупок и вероятностных игровых механик. Участие разработчиков и игровых платформ в системе предполагается добровольным.

Документ также предусматривает разграничение видеоигр и азартных игр, защиту несовершеннолетних, борьбу с читерством и пиратством.

Кроме того, на базе РВИ предлагают создать Центр компетенций видеоигровой индустрии. Он будет заниматься исследованиями рынка, консультированием разработчиков, экспертизой игрового контента и подготовкой рекомендаций по господдержке.

К разработке меморандума привлекались представители индустрии, Минцифры, Минэкономразвития и институтов развития. Среди присоединившихся компаний — RuStore, «Фогейм», «Бука» и CarX Technologies.

Меморандум пока находится на стадии согласования внутри отрасли. После завершения обсуждения к нему смогут присоединиться другие участники видеоигрового рынка.