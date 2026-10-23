Семейному бизнесу хотят дать доступ к субсидиям и льготной аренде

Семейные микропредприятия смогут получать статус социальных предприятий и претендовать на господдержку. Госдума приняла соответствующий законопроект в первом чтении 22 октября 2026 года.

Госдума одобрила в первом чтении законопроект, который позволит признавать семейные микропредприятия социальными. Это откроет им доступ к субсидиям, льготной аренде государственного и муниципального имущества, обучению и консультациям. Об этом ТАСС рассказал зампред комитета Госдумы по экономической политике Алексей Говырин.

Получить новый статус смогут микропредприятия с численностью работников до 15 человек и годовым доходом до 120 млн рублей, если они соответствуют установленным семейным критериям.

Для разных форм бизнеса предусмотрены отдельные условия:

ИП — не менее двух членов семьи должны работать у предпринимателя по основному месту работы.

ООО, товарищества и партнерства — не менее 50% работников должны принадлежать к одной семье, представитель которой также должен участвовать в управлении организацией.

Кооперативы и фермерские хозяйства — не менее половины членов должны относиться к одной семье.

Соответствие требованиям будут проверять по итогам предыдущего календарного года.

Размер субсидий и условия льготной аренды будут зависеть от конкретной программы поддержки. Для получения статуса социального предприятия и самой помощи потребуется подавать отдельные заявки.

Налоговые условия для семейного бизнеса законопроект не меняет. ИП и компании смогут сохранить действующую организационно-правовую форму.

Пока документ прошел только первое чтение. Для вступления новых правил в силу законопроект должен пройти остальные этапы законодательного процесса.