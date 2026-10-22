Силуанов призвал россиян жить экономнее из-за состояния бюджета

Министр финансов Антон Силуанов заявил, что россиянам необходимо разумнее подходить к расходам, поскольку финансовые возможности зависят от состояния государственного бюджета. При этом жёстко ограничивать себя во всём не требуется.

Министр финансов Антон Силуанов во время встречи с депутатами фракции «Новые люди» в Госдуме заявил о необходимости жить экономнее.

По словам главы Минфина, финансовые возможности напрямую связаны с состоянием государственного бюджета. Поэтому важно учитывать имеющиеся ресурсы и рационально подходить к расходам.

При этом Силуанов подчеркнул, что экономия не означает необходимости повсеместно затягивать пояса и отказываться от привычных трат. Речь идет о бережливом отношении к финансам, а не о жёстких ограничениях.