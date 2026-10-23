Депутат напомнила, кто получит две пенсии в декабре

Январские пенсии, зарплаты и пособия перечислят до 30 декабря 2026 года включительно, если стандартная дата их выплаты выпадает на период с 1 по 10 января, рассказала первый зампред комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб.

«Согласно производственному календарю на 2027 год, дни с 1 по 10 января являются выходными и праздничными днями. Следовательно, всем россиянам, кто привык получать в этих числах зарплату, пособие или пенсию, выплата будет произведена не позднее 30 декабря, последний рабочий день текущего года», — сказала Бессараб.

По действующему законодательству, если день выплаты заработной платы, пенсии или пособия совпадает с выходным или праздничным днем, деньги перечисляют в последний рабочий день перед ними.