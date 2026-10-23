💲 Доллар подешевел почти на 85 копеек — ЦБ установил курсы валют на 23 октября

Банк России снизил официальные курсы доллара, евро и юаня на 23 октября 2026 года. Американская валюта опустилась до 81,13 рубля, европейская — до 91,14 рубля.

Центробанк установил официальные курсы иностранных валют на пятницу, 23 октября 2026 года. Все три основные валюты подешевели по отношению к рублю.

Новые курсы составили:

Доллар — 81,1255 рубля, снижение на 84,84 копейки.

Евро — 91,1364 рубля, снижение на 79,73 копейки.

Юань — 12,1460 рубля, снижение на 13,46 копейки.

Днем ранее, 22 октября, официальный курс доллара составлял 81,9739 рубля, евро — 91,9337 рубля, юаня — 12,2806 рубля.

Официальные курсы доллара и евро Банк России рассчитывает на основании отчетности кредитных организаций и информации с электронных площадок внебиржевого валютного рынка. Курс юаня формируется с учетом сделок как на Московской бирже, где продолжаются торги китайской валютой, так и на внебиржевом рынке.

За курсами валют можно следить с помощью инструмента от «Клерка» + калькулятор-конвертер.