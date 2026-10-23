💲 Доллар подешевел почти на 85 копеек — ЦБ установил курсы валют на 23 октября

Центробанк установил официальные курсы иностранных валют на пятницу, 23 октября 2026 года. Все три основные валюты подешевели по отношению к рублю.
Новые курсы составили:
Доллар — 81,1255 рубля, снижение на 84,84 копейки.
Евро — 91,1364 рубля, снижение на 79,73 копейки.
Юань — 12,1460 рубля, снижение на 13,46 копейки.
Днем ранее, 22 октября, официальный курс доллара составлял 81,9739 рубля, евро — 91,9337 рубля, юаня — 12,2806 рубля.
Официальные курсы доллара и евро Банк России рассчитывает на основании отчетности кредитных организаций и информации с электронных площадок внебиржевого валютного рынка. Курс юаня формируется с учетом сделок как на Московской бирже, где продолжаются торги китайской валютой, так и на внебиржевом рынке.
За курсами валют можно следить с помощью инструмента от «Клерка» + калькулятор-конвертер.
значит... не зашёл разговор!
Зять что-то не то ляпнул