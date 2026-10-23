📌 Новые налоги для самозанятых, платные ПВЗ Ozon и запрет вейпов — итоги недели

Для самозанятых предложили разработать переходный налоговый режим, Ozon объявил о новых платежах для владельцев пунктов выдачи, а в Петербурге обсуждают полный запрет продажи вейпов. Рассказываем, что еще произошло за неделю.

На этой неделе депутаты рассмотрели новые инициативы для бизнеса, ФНС разъяснила свою роль в контроле за продавцами маркетплейсов, а в правительстве произошли кадровые изменения.

💰 Для самозанятых разработают переходный налоговый спецрежим

В России предложили создать специальный налоговый режим, который поможет самозанятым перейти на другую систему налогообложения. Пока речь идет о разработке инициативы, а не о вступивших в силу изменениях.

📦 Ozon начнет брать плату с владельцев ПВЗ с 1 декабря

Маркетплейс анонсировал новые платежи для владельцев пунктов выдачи заказов. Изменения запланированы на 1 декабря 2026 года и могут повлиять на расходы партнеров площадки.

⚖️ ФНС не передаст маркетплейсам полномочия по налоговому контролю

Налоговая служба не планирует наделять маркетплейсы полномочиями налоговых органов. Контроль за соблюдением налогового законодательства останется за ФНС.

👷 С 1 марта изменятся правила трудоустройства подростков

С 1 марта 2027 года начнет действовать обновленный перечень запрещенных для несовершеннолетних работ. Вместо списка профессий ограничения будут привязаны к характеру выполняемой работы и опасным факторам.

🍷 В России хотят разрешить продажу вина через «Почту России»

Комитет Госдумы поддержал законопроект об эксперименте по дистанционной продаже вина. Онлайн-торговлю предлагают организовать через «Почту России» в Москве и Московской области.

🚭 В Петербурге планируют запретить продажу вейпов

В Санкт-Петербурге обсуждают полный запрет продажи вейпов с 2027 года. Пока это инициатива, которая потребует законодательного оформления

🏛️ Силуанов станет вице-премьером и сохранит пост главы Минфина

Госдума поддержала кандидатуру Антона Силуанова на должность заместителя председателя правительства — министра финансов. Таким образом, он сможет совмещать руководство Минфином с новой должностью.

📱 Скорость мобильного интернета выросла после запуска 5G

После запуска сетей пятого поколения в России зафиксировали рост скорости мобильного интернета. По опубликованным данным, показатель увеличился до 20%.

📅 Стало известно, в каком месяце 2027 года будет больше всего выходных

Производственный календарь на 2027 год позволяет заранее спланировать отпуска и рабочие графики. В одном из месяцев россиян ждет особенно много выходных дней.