Налоговики рассказали, как при расширении бизнеса можно потерять право на АУСН

Открытие обособленного подразделения юридическим лицом приводит к утрате права на АУСН с начала того месяца, в котором оно создано, согласно Федеральному закону от 25.02.2022 № 17-ФЗ. Компании необходимо уведомить налоговую инспекцию об этом до 15-го числа месяца, следующего за месяцем открытия филиала или нового офиса. Подать документы можно через личный кабинет налогоплательщика или банк, напомнили налоговики.

Организации, потерявшей право на АУСН, нужно сразу выбрать альтернативный режим налогообложения, например УСН или ЕСХН. При отсутствии заявки налоговая инспекция автоматически переведет бизнес на общую систему налогообложения (ОСНО), что приведет к росту налоговой нагрузки и количества отчетности.

ИП могут масштабировать бизнес без риска слететь со спецрежима. Открытие новых магазинов, пунктов выдачи или складов не считается для ИП созданием обособленного подразделения и не меняет их организационную структуру, добавили в УФНС.