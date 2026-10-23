🌐 Операторы предупредили о риске массового отключения мобильной связи в 2028 году

С 2028 года операторы связи должны использовать при установке базовых станций только российское оборудование. Однако действующие правила могут потребовать замены и уже работающих зарубежных станций, которых в России более миллиона.

Российские операторы связи попросили Государственную комиссию по радиочастотам (ГКРЧ) изменить правила использования зарубежных базовых станций. Об этом сообщает РБК со ссылкой на представителей «ВымпелКома» и «МегаФона».

С 1 января 2028 года операторам разрешат устанавливать только отечественные базовые станции. При этом зарубежное оборудование, зарегистрированное до этой даты, сможет продолжить работу.

Проблема в том, что операторам регулярно приходится перерегистрировать действующие станции при продлении разрешений на частоты, изменении параметров оборудования или совместном использовании сетей. По действующим правилам такая процедура после 2027 года может потребовать замены исправной зарубежной станции на российскую.

В «ВымпелКоме» подсчитали, что при сохранении требований к апрелю–маю 2028 года придется заменить все базовые станции. Однако отечественного оборудования в необходимом количестве на рынке нет.

По оценке аналитиков, российские сети используют более 1 млн зарубежных базовых станций. При этом в 2025 году операторы установили около 4 тыс. отечественных станций, а в 2026 году планируют установить еще 8,6 тыс.

В «МегаФоне» предупредили, что массовый вывод исправного оборудования из эксплуатации может привести к ухудшению качества и доступности мобильной связи.

Минцифры подтвердило получение предложений операторов. Ведомство планирует рассмотреть вопрос на заседании ГКРЧ до конца 2026 года.