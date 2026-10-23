Заявление на скидку по взносам на травматизм нужно подать до 2 ноября 2026
Работодатели могут получить скидку до 40% к тарифу страховых взносов от несчастных случаев на производстве и профзаболеваний на 2027 год.
Заявления о предоставлении скидки к тарифу страховых взносов на травматизм на 2027 год принимаются до 2 ноября 2026 года, напомнили в СФР.
Льгота устанавливается на один год и позволяет снизить финансовую нагрузку на бизнес при выполнении требований к охране труда. Получить скидку могут компании и ИП, работающие более трех лет.
У работодателя не должно быть недоимок, пеней и штрафов на дату подачи заявления, а показатели травматизма за прошлый год должны быть ниже средних по отрасли. Дополнительное условие — отсутствие в предыдущем году несчастных случаев со смертельным исходом.
Подать заявление можно через портал госуслуг, клиентскую службу СФР, МФЦ или почтовым отправлением. Социальный фонд рассмотрит обращение и направит решение работодателю в течение 15 рабочих дней.
Все тонкости трудового законодательства, оформления кадровых перемещений и защиты от штрафов мы разбираем на курсе профессиональной переподготовки «Кадровик с нуля до профи: от ТК до 1С:ЗУП». Вы научитесь без ошибок вести воинский учет, сдавать TAC-1, оформлять иностранцев по формам МВД, работать в 1С:ЗУП и выстраивать кадровые процессы по актуальной судебной практике. Цена прямо сейчас: всего 9 250 ₽ вместо 33 000 ₽. После обучения вы получите официальный диплом о профессиональной переподготовке на 256 ак. часов. Инвестируйте в востребованную профессию без рисков для компании, пока цена не выросла.