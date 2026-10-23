Заявление на скидку по взносам на травматизм нужно подать до 2 ноября 2026

Работодатели могут получить скидку до 40% к тарифу страховых взносов от несчастных случаев на производстве и профзаболеваний на 2027 год.

Заявления о предоставлении скидки к тарифу страховых взносов на травматизм на 2027 год принимаются до 2 ноября 2026 года, напомнили в СФР.

Льгота устанавливается на один год и позволяет снизить финансовую нагрузку на бизнес при выполнении требований к охране труда. Получить скидку могут компании и ИП, работающие более трех лет.

У работодателя не должно быть недоимок, пеней и штрафов на дату подачи заявления, а показатели травматизма за прошлый год должны быть ниже средних по отрасли. Дополнительное условие — отсутствие в предыдущем году несчастных случаев со смертельным исходом.

Подать заявление можно через портал госуслуг, клиентскую службу СФР, МФЦ или почтовым отправлением. Социальный фонд рассмотрит обращение и направит решение работодателю в течение 15 рабочих дней.