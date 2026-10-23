Wildberries продлил кредитные каникулы для пострадавших продавцов

Продавцам Wildberries, чей бизнес пострадал из-за атак на логистические центры маркетплейса, продлили кредитные каникулы еще на месяц. Отсрочка распространяется на платежи по основному долгу и начисление процентов.

«WB Банк» и микрокредитная компания «WB Финанс» продлили на один месяц кредитные каникулы для представителей малого и среднего бизнеса, пострадавших от атак на логистические центры Wildberries. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе RWB.

Поддержка предназначена для продавцов, у которых пострадали товарные остатки и операционная деятельность.

Программа действует с июля 2026 года. Первоначально финансовые организации предоставили предпринимателям трехмесячную отсрочку по платежам в счет основного долга и приостановили начисление процентов.

Теперь срок кредитных каникул увеличен еще на месяц.