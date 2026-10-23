РСПП попросит Минфин и Госдуму не повышать некоторые налоги

Бизнес-сообщество рассчитывает скорректировать предложенные Минфином налоговые новации при рассмотрении проектов во втором чтении в Госдуме, заявил глава РСПП Александр Шохин. По его словам, союзу предстоит диалог с правительством, финансовым ведомством и депутатами.

«Механизмы личных фондов и закрытых паевых инвестиционных фондов — мы сейчас достаточно осторожно относимся к инициативам Минфина обложить все эти инструменты высокими налогами, потому что когда они создавались, то исходили из того, что мы создаем здесь привлекательную инвестиционную финансовую среду для того, чтобы наши предприниматели вернулись в родную гавань, в российскую юрисдикцию», — подчеркнул Шохин.

Инициативы по увеличению налоговой нагрузки на ЗПИФ и личные фонды вошли в новый бюджетный пакет, который готовится к рассмотрению в парламенте. В предпринимательском сообществе считают, что изменения фискального режима для этих инструментов требуют осторожного подхода, чтобы не допустить оттока капитала.