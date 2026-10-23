🔥 Рассчитать госпошлину за пару минут теперь можно на «Клерке»

На «Клерке» появился бесплатный калькулятор госпошлины. Он поможет рассчитать сумму платежа при обращении в арбитражный суд, суд общей юрисдикции или к мировому судье.

Команда «Клерка» разработала калькулятор госпошлины, который позволяет определить размер платежа при подаче заявления в суд.

Для расчета необходимо выбрать суд, указать статус заявителя — физлицо, ИП или организация, вид обращения и цену иска, если она предусмотрена. Калькулятор автоматически покажет размер госпошлины, порядок ее расчета и соответствующую норму Налогового кодекса.

Инструмент учитывает ставки, действующие для заявлений, поданных после 8 сентября 2024 года, когда судебные госпошлины существенно выросли.

При этом калькулятор не охватывает все льготы и особые случаи, поэтому перед оплатой рекомендуется проверить наличие оснований для освобождения от пошлины или ее уменьшения.

Рассчитать госпошлину можно бесплатно на «Клерке».