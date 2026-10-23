🛞 «Клерк» запустил калькулятор для тех, кто собирается менять резину

На «Клерке» появился бесплатный шинный калькулятор. Он поможет подобрать шины другого размера и узнать, как замена повлияет на показания спидометра и высоту автомобиля.

В преддверии сезона смены резины «Клерк» запустил шинный калькулятор, с помощью которого автомобилисты смогут сравнить размеры шин перед покупкой.

Для расчета нужно указать штатный размер шин и параметры нового комплекта: ширину, профиль и диаметр.

Калькулятор покажет, насколько изменятся показания спидометра и дорожный просвет, а также поможет оценить совместимость размеров шин и дисков. Если нужного размера нет в продаже, инструмент предложит похожие варианты с близким внешним диаметром колеса.

При этом калькулятор сравнивает только геометрические параметры шин. Он не учитывает особенности колесных арок, подвески и тормозной системы. Поэтому перед установкой нестандартного размера рекомендуется свериться с руководством по эксплуатации автомобиля.

Проверить размер шин можно бесплатно в шинном калькуляторе «Клерка».