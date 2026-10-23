Предпринимателям и компаниям с судимостью руководства запретят получать лицензии операторов связи — законопроект

При судимости у руководителя за экономические и госпреступления ИП или юрлицо не смогут получать и продлевать лицензии на услуги связи.

Запрет на получение лицензий оператора связи затронет ИП и компании, руководители которых имеют судимость за экономические преступления или преступления против государственной власти, следует из законопроекта с поправками в закон «О связи». Документ внесен в Госдуму 23 октября 2026 года.

Положительное решение не смогут получить компании, если в состав их руководящего органа входят граждане с соответствующей судимостью.

Для получения или продления лицензии соискателям придется передавать дополнительные сведения:

ИП — дату рождения, номер СНИЛС и адрес прописки;

организации — ФИО, паспортные данные, СНИЛС, адрес проживания и место прописки всех членов руководства.

Проверять поступившие сведения Роскомнадзор будет совместно с МВД. При выявлении судимости у заявителя или представителей руководства ведомство откажет в выдаче документа или аннулирует уже действующую лицензию.

В случае принятия закона Государственной думой и его подписания президентом новые правила вступят в силу 1 сентября 2027 года.