Требование об уплате утильсбора распространят на буровое оборудование и дифференцируют для экскаваторов

Минпромторг предложил расширить список техники, подпадающей под утилизационный сбор, и изменить подход к его расчету для карьерных экскаваторов. Изменения затронут буровое оборудование для геологоразведки и буровзрывных работ.

Требование об уплате утилизационного сбора распространят на установки геологоразведочного бурения с поверхности и станки для бурения взрывных скважин при открытых горных работах, следует из проекта Минпромторга.

Также ведомство предлагает пересмотреть подход к расчету ставок сбора для карьерных гидравлических экскаваторов и дифференцировать их в зависимости от мощности оборудования.

Сейчас действует единая ставка для техники мощностью свыше 250 л.с., из-за чего владельцы машин массой около 25 тонн и 400 тонн платят равный сбор. Затраты на утилизацию такой техники несопоставимы из-за разницы в массе и стоимости, поэтому перечень категорий утильсбора планируют расширить на 10 новых категорий с учетом мощности карьерных экскаваторов, пояснили в пресс-службе Минпромторга.

«Чтобы устранить этот дисбаланс, перечень категорий утилизационного сбора планируется расширить на 10 новых категорий, учитывающих мощности карьерных экскаваторов», —сказали в пресс-службе.

Размеры ставок утильсбора для различных видов самоходных машин и прицепов регулируются постановлением правительства № 81 от 6 февраля 2016 года. В действующий перечень облагаемой техники уже входят тракторы, комбайны, грейдеры, экскаваторы, бульдозеры, погрузчики, катки, краны, а также дорожная и лесозаготовительная техника.