Эффективное наставничество в компании требует развития корпоративной культуры — эксперт

Запуск системы наставничества в бизнесе невозможен без формирования корпоративной культуры и общих смыслов. Простая формальная команда руководство не принесет результатов и приведет к ошибкам при адаптации сотрудников.

Успешное внедрение наставничества требует длительного процесса обучения и создания общих ритуалов в коллективе, считает генеральный директор компании «Новое слово» Александр Яровиков. По его словам, главной системной ошибкой компаний становится отсутствие культуры, в которой идея наставничества понята и принята всей командой.

Система наставничества эффективно работает только в том случае, если она опирается на ценности и нерациональную сторону взаимодействия сотрудников — чувство общности и взаимную поддержку. В жестких условиях и в периоды неопределенности прямая передача опыта помогает ускорить адаптацию персонала, стабилизировать иерархию и упростить управление изменениями.

Параллельно с этим в Москве стартовал прием заявок на конкурс «Лучшие практики наставничества города Москвы», победителей которого объявят в марте 2027 года. В рамках номинации «Наставничество в бизнесе и предпринимательстве» эксперты отберут практики, развивающие компетенции сотрудников и укрепляющие корпоративную культуру предприятий.