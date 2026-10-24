Бизнес-консультант назвал лучшую финансовую привычку

Регулярное отчисление десятой части доходов в накопления сразу после их получения позволяет сформировать финансовую подушку без жестких ограничений.

Автоматическое списание 10% от любых доходов на накопительный счет или депозит помогает сформировать капитал без серьезных ограничений, считает экономист и бизнес-консультант Эмиль Халимов. По его словам, главное преимущество автоперевода заключается в том, что деньги отправляются в резерв до появления сиюминутных трат.

«Самая полезная финансовая привычка занимает одну минуту в месяц — автоматический перевод 10 процентов дохода на вклад или накопительный счет. Благодаря такой привычке деньги уходят в резерв раньше, чем появляется желание их потратить», — отметил Халимов.

Для защиты бюджета от импульсивных расходов эксперт рекомендует использовать «правило 72 часов» перед совершением крупных покупок. Если по истечении трех дней необходимость в приобретении вещи сохраняется, решение можно считать обоснованным.

При этом случайную покупку позволяет вернуть ст. 25 Закона «О защите прав потребителей».

Непродовольственный товар надлежащего качества, который не был в употреблении и сохранил ярлыки, граждане вправе обменять или вернуть в течение 14 дней, не считая дня покупки. Дополнительно экономист советует раз в квартал проводить аудиторскую проверку личных расходов, в том числе пересматривать актуальность платных подписок и действующих мобильных тарифов.