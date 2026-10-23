Пятнадцать банков подключились к платформе цифрового рубля добровольно — Набиуллина

К платформе цифрового рубля уже подключились 36 банков, из которых 15 вошли в проект добровольно, заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина на пресс-конференции по итогам заседания совета директоров по денежно-кредитной политике. Кредитные организации могут присоединяться к системе досрочно при наличии технической готовности.

«Никто не запрещает банкам подключаться сейчас, если они этого хотят, если они технически готовы, и таких добровольцев сейчас 15, всего к платформе подключено уже 36 банков, вот поэтому этот процесс тоже идет», — отметила Эльвира Набиуллина.

Интеграция финансово-кредитных организаций с цифровой платформой ЦБ продолжается в рамках поэтапного внедрения новой формы национальной валюты.