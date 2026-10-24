Пенсионеры смогут получать выплаты на почте по цифровому удостоверению вместо паспорта

В отделениях «Почты России» могут разрешить выдавать пенсии по электронному удостоверению из приложения MAX. Для подтверждения личности пенсионеру потребуется показать сотруднику почты динамический QR-код на экране смартфона.

Получать пенсионные выплаты в почтовых отделениях разрешат по цифровому удостоверению MAX наравне с бумажным паспортом, сообщил доцент кафедры финансового права Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА) Кирилл Карпов. Нововведение заработает после утверждения соответствующего постановления.

«Для получения пенсии по данному удостоверению нужно будет открывать приложение MAX и показать работнику "Почты России" QR-код из цифрового удостоверения», — уточнил эксперт.

Сейчас электронный документ в сервисе «Макс» уже применяют для подтверждения прав на льготы без предъявления паспорта, включая покупку билетов в музеи и получение скидок в магазинах.