Ветераны труда смогут подтверждать свой статус цифровым удостоверением

Ветераны труда смогут подтверждать свой статус при помощи цифрового кода через Госуслуги. Соответствующий проект постановления правительства разработал Минтруд.

«Предлагаемое решение расширит возможности использования цифровых услуг. Многодетными семьями, пенсионерами и гражданами с инвалидностью сформировано уже более 4,7 млн цифровых удостоверений. Теперь такая возможность появится и у ветеранов труда. Цифровая версия документа более удобна и практична в использовании» – отметил глава Минтруда России Антон Котяков.

Для подтверждения льготы ветерану труда нужно будет просто предъявить QR-код в электронном виде на экране мобильного.

Чтобы получить цифровое удостоверение ветеранам, у которых уже есть льготный статус, достаточно будет дать согласие в личном кабинете на Госуслугах.

Цифровой документ с QR-кодом,автоматически проявится в личном кабинете на Госуслугах (при подтвержденной учетной записи) и в мессенджере МАКС.

Подтверждение льготы может потребоваться, например, при посещении музеев, выставок, при проезде в общественном транспорте, для других мер поддержки.