Депутат назвал условия бесплатной замены электросчетчика

Энергокомпании обязаны бесплатно менять или поверять приборы учета электроэнергии, если они вышли из строя, устарели или у них истек межповерочный интервал. Замена исправного оборудования раньше срока по инициативе собственника останется платной.

Обязанность по замене вышедших из строя или устаревших приборов учета возложена на энергокомпании без взимания платы с владельцев недвижимости, сообщил первый зампред комитета Госдумы по энергетике Валерий Селезнев.

В многоквартирных домах эти работы выполняет гарантирующий поставщик, а в частном секторе — сетевая организация. При этом в отдельных случаях вместо установки нового оборудования поставщик вправе провести поверку старого счетчика.

Если владелец помещения решает обновить исправный прибор учета раньше времени, энергокомпания может выставить счет за услуги.

«Если вам предлагают оплатить работы, сначала выясните причину замены и попросите объяснить, на каком основании выставлен счет», — подчеркнул Валерий Селезнев.

На проведение обязательных работ у коммунальных служб есть шесть месяцев с момента окончания межповерочного интервала или получения заявки о поломке.

С 2026 года гарантирующие поставщики должны принимать обращения о неисправностях через личный кабинет на официальном сайте, а для части случаев, которые возникнут после 1 января 2027 года, предельный срок замены счетчиков сократится до трех месяцев.