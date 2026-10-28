Эксперт уточнил, сколько нужно отдыхать между рабочими сменами

Ежедневный отдых между сменами должен быть минимум в два раза длиннее рабочего дня.

Перерыв между сменами должен длиться как минимум вдвое дольше самого рабочего дня с учетом обеда, напомнил юрист и основатель компании «Финправ» Вадим Бадмаев.

Например, после 8 часов работы сотруднику положено не менее 16 часов отдыха. Еженедельный непрерывный отдых по статье 110 ТК должен составлять не менее 42 часов.

Непрерывная работа в течение 30 часов подряд нарушает трудовые нормы для обычных работников. При этом в некоторых сферах, например в медицине, действуют особые условия.

«Для сменных режимов, медиков и дежурств на дому действуют специальные правила, которые нужно проверять отдельно», — пояснил Вадим Бадмаев.

В таких случаях необходимо учитывать установленный график, суммированный учет рабочего времени и отраслевые нормативные акты.

Если работодатель нарушает график сменности или не оплачивает отработанное время, сотрудник вправе обратиться в государственную инспекцию труда. На основании части 2 статьи 358 ТК инспектор обязан сохранить в тайне данные заявителя, если в жалобе содержится просьба не раскрывать сведения работодателю.