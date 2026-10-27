Обновленный список российского ПО для предустановки вступит в силу с 2027 года

С 1 января 2027 года начнет действовать актуализированный перечень отечественного программного обеспечения, обязательного для установки на электронные устройства.

Новый перечень российского ПО для обязательной предустановки на электронику заработает с 1 января 2027 года, сообщил первый зампред комитета Госдумы по цифровому развитию и ИИ Антон Немкин. По его словам, требование о присутствии отечественных программ выступает обязательным условием для продолжения коммерческой деятельности на территории страны.

«Чем позже компании начнут адаптацию, тем выше вероятность дополнительных расходов, задержек и организационных проблем. Поэтому бизнесу стоит рассматривать вступление новых правил в силу как конкретный срок, к которому необходимо подготовиться, а не как повод отложить решение до последнего момента», — подчеркнул парламентарий.

Участникам рынка предстоит не только провести техническую настройку гаджетов, но также согласовать программные конфигурации и проверить соответствие ввозимой продукции новым нормативам. Особое внимание депутат рекомендовал обратить зарубежным поставщикам электроники, намеренным сохранить доступ к российскому рынку.