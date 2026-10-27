Обязательную маркировку товаров для дома и интерьера введут с 1 апреля 2027 года

Правительство утвердило правила цифровой маркировки посуды, кухонной утвари и предметов декора. Производители и импортеры будут обязаны наносить коды и передавать данные в систему «Честный знак».

Обязательная маркировка отдельных видов товаров для дома и интерьера станет законодательным требованием с 1 апреля 2027 года.

В перечень подпадающей под новые правила продукции вошли посуда, столовые приборы, изделия для уборки, а также декор и предметы интерьера. Регистрация бизнеса в системе начинается за месяц до старта требований — с 1 марта 2027 года.

«Введение маркировки направлено на сокращение нелегального оборота и повышение прозрачности рынка товаров отрасли», — отметили в пресс-службе Центра развития перспективных технологий.

До начала обязательного этапа в России проходит добровольный эксперимент, который начался 1 октября 2025 года и завершится 28 февраля 2027 года. В этот период участники рынка могут бесплатно получать коды маркировки и тестировать передачу сведений в систему. По оценкам экспертов НИУ ВШЭ, доля контрафакта в данном сегменте достигает 26%.