Мошенники чаще всего выводят похищенные деньги через криптокошельки

Для вывода средств также используют процессинговые платежные сервисы, зарегистрированные в странах СНГ и других дружественных государствах.

Похищенные дистанционными мошенниками деньги чаще всего поступают через криптовалютные площадки на подконтрольные им криптокошельки.

«При совершении дистанционных хищений в отношении граждан наиболее распространенными схемами вывода похищенных денежных средств являются: внесение денежных средств через криптовалютную площадку на подконтрольный мошенникам криптокошелек, использование процессинговых платежных сервисов, зарегистрированных как юридические лица в странах СНГ и иных дружественных странах», — сказали в пресс-центре МВД.

Еще одна распространенная схема — использование процессинговых платежных сервисов. Такие сервисы регистрируют как юридические лица в странах СНГ и других дружественных странах.

Цифровые валюты широко применяют в противоправной деятельности из-за высокого уровня анонимности, трансграничности и децентрализованности финансовых операций, отметили в МВД.